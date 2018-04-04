سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 03 أبريل/ بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة السيد خالد محمد يوسف نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين هذا نصها :-



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي تحقق بفضل الله عز وجل ومن ثم بفضل جهودكم المباركة حفظكم الله من خلال رئاستكم للجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، والتي عملت بكل مسؤولية وطنية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب والتي تمت بشكل مدروس وأسفرت عن هذا الانجاز الكبير.



صاحب السمو ان هذا الاكتشاف الهام الذي تحقق بفضل جهود سموكم حفظكم الله، يبشر بنقلة نوعية جديدة على صعيد زيادة موارد الدولة، وبالتالي زيادة الانفاق العام، مما سيكون له عظيم الأثر في دعم القطاع الخاص ونموه، وأنا على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالإنجازات، وسيكون هذا القطاع بإذن الله على قدر الثقة في تحمل مسؤولياته في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة التي تقودونها وبكل كفاءة واقتدار.



وفقكم الله دوماً لتحقيق المزيد من النجاحات للبحرين ولشعبها الوفي والمحب لقيادته والمقدر لجهودكم الطيبة المخلصة في كافة المجالات.

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم،

ودمتم بعون الله سالمين.



خالد محمد يوسف نجيبي

النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين





ع.ر/خ.أ



بنا 2004 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/03 - 13 : 11 PM