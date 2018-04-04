سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس شركة الخليج البتروكيماويات المنامة في 03 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.

هذا نصها :-



سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،



يسرني في البداية أن أرفع لمقام سموكم الكريم بالغ الشكر والتقدير لما تظهرونه حفظكم الله من حرص لا حدود له في التواصل مع كافة فئات الشعب والمسؤولين، وما تقدمونه من دعم مشهود لكافة قضايا التنمية المستدامة واضعين نصب أعينكم خير الانسان البحريني ورخاءه.



وبمناسبة اعلان مملكة البحرين عن اكتشاف مورد من النفط الصخري الخفيف وكميات كبيرة من الغاز العميق يطيب لي أن أرفع إلى مقامكم يا صاحب السمو الملكي أسمى آيات التهاني وأعطر التبريكات بهذا الاكتشاف الواعد والأكبر بتاريخ مملكتنا الغالية.



ان هذا الاكتشاف الكبير الذي جاء بعد عمليات مسح جيولوجي واسع وظفت خلاله أحدث التقنيات المتاحة عالميا في مجال حفر الآبار الاستكشافية، والذي قاد لأكبر اكتشاف في تاريخ مملكة البحرين سيعزز دون شك المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة حكومة سموكم الموقرة، والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد.



صاحب السمو،،،



كلنا ثقة بجهود الحكومة الموقرة وبتوجيهاتكم يا صاحب السمو الملكي في مواصلة وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بمتابعة عمليات الاستكشاف والتنقيب وتوظيف الموارد النفطية لصالح تنمية وتطوير هذا الوطن الذي استطاع قادته تحويله وفي غضون سنوات قليلة إلى رقم صعب لم تتمكن الأزمات من النيل منه، بل اثبتت بلادنا للجميع بانها وان كانت صغيرة بمساحتها إلا أنها تبقى كبيرة بسعة قلوب قيادتها ومواطنيها المخلصين.



أسال الله جلت قدرته أن يحفظكم لهذا الشعب رمزا لنهضته المباركة، وأن يطيل في عمر سموكم ويمدكم بعونه وتوفيقه انه نعم المولى ونعم النصير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.







ع.ر/خ.أ



بنا 1949 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/03 - 03 : 11 PM