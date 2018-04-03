سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير التربية والتعليم المنامة في 03 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...



يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم العزيز حفظكم الله، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم ، وأصدق وأخلص آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين .



واذ أرجو من الله عز وجل أن يبارك هذا الاكتشاف المبشر بالخير للبحرين، وأن يجعله دافعا قويا لاقتصادنا الوطني، مشيدا بكل الاعتزاز بجهود سموكم الكريم لتطوير مسيرة التنمية الشاملة، فإني أسال الله تعالى أن يديم الازدهار في بلدنا العزيز، وأن يحفظكم ذخرا وسندا للجميع.



وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية والتقدير ...



المخلص لسموكم الكريم سيدي



الدكتور ماجد بن علي النعيمي

وزير التربية والتعليم





ح ب/خ.أ



بنا 1852 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/03 - 55 : 09 PM