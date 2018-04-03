سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من رئيس جهاز الأمن الوطني المنامة في 03 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة حفظه الله ورعاه



ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



إنه ليشرفني ويسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منتسبي جهاز الأمن الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي جاء بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل توجيهات ومتابعة سموكم الكريم، التي ترتكز على الالتزام بالمصلحة العليا لمملكة البحرين والتماشي مع المتغيرات والتحديات المتسارعة للوصول للتنمية المستدامة لتحقيق مستويات العيش الكريم للمواطن.



لا يسعنا يا صاحب السمو في هذا اليوم المبارك إلا أن أجدد لسموكم عهد السمع والطاعة والولاء والمضي قدما في تنفيذ توجيهاتكم السامية للحفاظ على أمن الوطن وحماية مقدراته لتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم تحت لواء سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وقيادتكم حفظكم الله، داعيا المولى عز وجل أن يحفظكم ويُسدّد على طريق الخير خطاكم ويديم على سموكم نعمة الصحة والعافية .



وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية وموفور الاحترام والتقدير ،،



المخلص لسموكم



الفريق/

رئيس جهاز الأمن الوطني

عادل بن خليفة الفاضل





ح ب/خ.أ



بنا 1839 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/03 - 41 : 09 PM