سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من رئيس شركة الخليج للبتروكيماويات المنامة في 03 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



هذا نصها :-



سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،



يسرني يا صاحب السمو الملكي أن أشيد في البداية بالجهود الكبيرة التي تبذلونها حفظكم الله في سبيل تبني وتنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة، والتي من شانها المساعدة في تأمين التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن الغالي بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



وبمناسبة الإعلان عن أكبر اكتشاف للنفط الصخري الخفيف والغاز العميق في تاريخ مملكة البحرين، يطيب لي أن أتقدم اليكم يا صاحب السمو الملكي بخالص التهنئة والتبريك بهذا الاكتشاف الواعد، والذي ستحلق البحرين من خلاله إلى حيث تستحق، واثقين بأن هذه الاكتشافات النفطية ستشكل بأذن الله تعالى موعدا لرفاهية الوطن والمواطن البحريني الذي طالما عملتم حفظكم الله له ومن أجله.



نأمل من الله تعالى أن يديم على وطننا الغالي الرخاء والاستقرار، وأن يحمل المستقبل لهذا الوطن المزيد من تباشير الفرح، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ سموكم بحفظه، وأن يُسدد على دروب التوفيق والنجاح خطاكم.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





ع.ر/خ.أ



بنا 1835 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/03 - 44 : 09 PM