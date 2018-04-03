جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس جهاز الأمن الوطني المنامة في 03 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.. هذا نصها :-



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إنه ليشرفني ويسعدني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم حفظكم الله ورعاكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منتسبي جهاز الأمن الوطني، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين والذي جاء بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل توجيهات جلالتكم حفظكم الله، والتي تؤكد دائما على إعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط وتوظيف هذا المورد الحيوي لصالح عمليات التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات، للارتقاء بالمملكة في كافة المستويات لتحقيق الخير للوطن والمواطن.



لا يسعنا يا صاحب الجلالة في هذا اليوم المبارك إلا أن أجدد لجلالتكم عهد السمع والطاعة والولاء لجلالتكم والمضي قدما في تنفيذ توجيهاتكم السامية للحفاظ على أمن الوطن وحماية مقدراته، لتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم تحت لوائكم حفظكم الله، داعيا المولى عز وجل أن يحفظكم ويسدد على طريق الخير خطاكم ويديم على جلالتكم نعمة الصحة والعافية .



وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق التحية وموفور الاحترام والتقدير ،،

ودمتم في رعاية الله سالمين



المخلص لجلالتكم

الفريق/

رئيس جهاز الأمن الوطني

عادل بن خليفة الفاضل





ح ب/خ.أ



بنا 1702 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/03 - 07 : 08 PM