معالي وزير الخارجية يشارك في الدورة (17) لمنتدى الإعلام العربي بأبوظبي أبوظبي في 03 أبريل/ بنا /شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، في الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، والذي انطلقت أعماله اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن خالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، مهنئًا سموه بالنجاحات والإنجازات الكبيرة التي يحققها هذا المنبر الإعلامي بفضل رعاية سموه له منذ إطلاقه عام 2000.



وطالب معالي وزير الخارجية ببذل جهد أكبر في مواجهة الإعلام الكاذب من خلال إبراز الحقائق بكل احترافية وعدم السماح لمعاول الهدم الإعلامي بالتأثير على مجتمعاتنا ودولنا في مسيرتها التنموية، مشيراً معاليه إلى أن الإعلام الملتزم في تطور مستمر، بينما هناك بعض المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية التي احترفت الكذب واختلاق الأخبار والإساءة إلى الآخرين.



ونوه معالي وزير الخارجية بدخول الكثير من النخب ومختلف أفراد المجتمع والمؤسسات في مجالات التواصل الاجتماعي، مشددًا معاليه على ضرورة أن يسود الصوت الذي يدعو للتنمية والتطور.



وشدد معالي وزير الخارجية على عمق العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن من يعرف هذه العلاقة بأصولها وبتاريخها من أيام الملك المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله يعرف أن المسألة مسألة تحالف قديم وعلاقات أسرية وموقف واحد وقلب واحد وهناك تنسيق مشترك متجذر على مر التاريخ.



وتابع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن ما يحصل اليوم من تطور وانفتاح وتقدم في المملكة العربية السعودية هو اهم ما يحدث في المنطقة، وأن كل العالم العربي ينظر لهذا التطور بعين الارتياح ، فكل ما يحصل فيها من تطور مبني على الاساس المتين الذي قامت عليه وبناه الآباء والاجداد في المملكة العربية السعودية وهو في مصلحة الجميع، وسيؤدي لإطلاق طاقات الشعب السعودي الذي يتمتع بطاقات باهرة في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والفنية وغيرها .





وأضاف معالي وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية لديها طاقات بارزة في مختلف المجالات وأن أهم تطور يحدث في المنطقة الآن هو التطور الحاصل في المملكة العربية السعودية.



وأشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً معاليه أن هذه العلاقات الأخوية راسخة وتشهد ازدهارًا مستمراً ، معرباً معاليه عن اعتزازه بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وتقدم ، مستذكراً الأدوار والجهود الكبيرة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، منوهًا بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في إحداث النهضة والرخاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .



وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الثقة الحالية منعدمة في النظام الحالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنهجها العدواني وخاصة مع احتلالها لجزر الإمارات الثلاث ومحاولاتها للسيطرة ونشر نفوذها في المنطقة.



وأشار معالي وزير الخارجية إلى أنه لا يمكن الحديث عن حل لأزمة قطر في ظل الوضع القائم والظروف الحالية، حيث إن هناك تجاوزات وعهود لم يتم الوفاء بها وتفرض ضرورة البحث عن معادلات أخرى للتعامل مع هذه القضية، مشددًا معاليه على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير مهدد بسبب أزمة قطر وأن مجلس التعاون قادر على التعامل مع هذه الأزمة.



وأعرب معالي وزير الخارجية عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً بالتطور الحاصل في هذه العلاقات.



ح ب/خ.أ



بنا 1638 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/04/03 - 42 : 07 PM