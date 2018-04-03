جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 03 أبريل/ بنا /تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة السيد خالد محمد يوسف نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين هذا نصها :-



حضرة صاحب الجلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

عاهــــــــــــل البلاد المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي الكريم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي جاء بفضل توجيهات جلالتكم حفظكم الله على إعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط، لدعم قدرات وإمكانيات مملكة البحرين الاقتصادية لتتحقق بإذن الله النهضة لهذا الوطن الغالي، والرخاء لشعب البحرين الوفي لجلالتكم .



صاحب الجلالة، أن توجيهاتكم حفظكم الله الساعية لتوظيف النفط باعتباره أحد الموارد الحيوية لصالح عمليات التنمية والتطوير التي تشهدها المملكة، تؤكد دائمًا سعيكم المبارك لما فيه خير الوطن والمواطنين، وتأتي في إطار جهود جلالتكم الطيبة للارتقاء بمملكتنا الغالية على كافة المستويات، وستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وستسهم في نماء وتطوير البلاد في مختلف المجالات، وستنعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي العام وعلى قدرات البحرين التنافسية، بتوظيف موارد النفط لصالح الدفع بمشاريع وبرامج وخطط التنمية الشاملة في عهدكم الزاهر.



وفي الختام أسأل المولى جلت قدرته أن يُسدّد على دروب الخير خطاكم وأن يكلل بالنجاح جهودكم الخيّرة وأن يشملكم بتوفيقه لما فيه خير ورفعة مملكة البحرين وشعبها النبيل، مكرراً التهنئة لجلالتكم بهذا الاكتشاف، وإلى المزيد أن شاء الله من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات لمملكة البحرين في عهدكم الزاهر.



وتفضلوا يا صاحب الجلالة بقبول أصدق مشاعر الاحترام والتقدير،

ودمتم بعون الله سالمين.



خالد محمد يوسف نجيبي

النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين



ح ب/خ.أ



بنا 1624 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/03 - 32 : 07 PM