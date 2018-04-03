لدى لقائه بفريق العمل لشكرهم على المجهودات الكبيرة..وزير الأشغال والبلديات: توجيهات ملكية سامية بتنظيم معرض مراعي بشكل مستمر المنامة في 03 أبريل/ بنا / أكد سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة وبناء على توجيهات ملكية سامية ستعمل على الاستمرار في تنظيم معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي) لتشجيع الإنتاج المحلي على الصعيدين الحيواني والزراعي.

ونوه خلف إلى أهمية الرعاية الملكية السامية في نجاح المعرض والاقبال الجماهيري الكبير عليه والذي فاق التوقعات، مبينا أن دعم جلالة الملك هو أكبر محرك لتنمية قطاع الإنتاج الحيواني في البلاد.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فريق العمل في معرض مراعي 4 بحضور سعادة د. نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات وذلك لشكرهم على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في سبيل إنجاح المعرض واستقبال هذه الأعداد الكبيرة من الزوار.



وقال "جهودكم محل تقدير وما قدم في فترة قصيرة يعكس دور الكادر البشري الوطني في تنظيم أكبر المعارض والملتقيات إلى جانب الدور الذي لعبه هذا الفريق في تعزيز ثقافة الإنتاج الحيواني والزراعي".



وأضاف "اسهامات هذا المعرض كبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الطاقات المحلية إلى جانب دوره في ابراز الجهود الوطنية للقطاع الخاص في هذا المجال".



وأشار خلف إلى ضرورة العمل من الآن على الاستعداد للمعرض في العام المقبل لأجل المحافظة على مستوى الإنجاز وتقديم ما هو أفضل، إلى جانب تشجيع الشركات المحلية على زيادة الإنتاج كما وكيفا بشكل ينعكس على واقع الأمن الغذائي في البلاد.



ووجه الوزير أعضاء اللجنة المنظمة العليا وفرق العمل التابعة لها للعمل سريعا على دراسة جميع الإيجابيات والتحديات في معرض مراعي 4 بما يمكن من تحقيق مستوى جودة وتنظيم أعلى في مراعي 5.



وأشار خلف إلى أهمية الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى الدور الذي يلعبه هذا المعرض في تعزيز هذه الشراكة.



وكان معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني 2018 (مراعي 4) قد اختتم يوم السبت الماضي في نسخته الرابعة، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير من مختلف الأطياف والأعمار.





ح ب/خ.أ



بنا 1545 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/03 - 40 : 07 PM