مجلس إدارة الغرفة يلتقي بوزير النفط ويؤكد الاكتشاف النفطي سيعظم قدرات البحرين التنافسية وسيحفز الاستثمار الخاص المنامة في 03 أبريل/ بنا / أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين انها والاسرة التجارية والصناعية تنظر باعتزاز كبير الى توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالته حفظه الله، والتي اسفرت عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي سيساهم بلا شك في رفد قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية، مما سيعود على زيادة الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية وبالتالي تحفيز الاستثمار الخاص وزيادة فرص نموه.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار صباح أمس بين مجلس إدارة الغرفة برئاسة السيد سمير عبدالله ناس ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، الذي قدم عرضاً للغرفة تضمن مشاريع الاستكشاف في مكامن النفط ومناطق الغاز العميق وطبقاتها براً وبحراً واستعرض الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها حيال المكامن الجاهزة للنفط وفي حقول الغاز والكميات المتوقعة من النفط والغاز في ضوء المسوح الجيولوجية والدراسات التي تم إعدادها في هذا الخصوص.



واشاد السيد سمير ناس بهذا الانجاز، وقال أن هذا الاكتشاف سيكون له دور محوري في استعادة النشاط الاقتصادي في البحرين، من خلال زيادة حجم مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن تأثيره الايجابي في أسواق المال، والصناعات المرتبطة بالنفط، وسيعزّز من توجهات التنمية الشاملة ويدعم الخطط الاقتصادية الاستراتيجية، وسيكون أداة جديدة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وسيضمن استقراره، وسيزيد الثقة باقتصاد البحرين عالمياً، كما انه سيدعم حركة التمويل والاستثمار، وسيساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية، فضلاً عن تأثيره الايجابي في أسواق الأسهم والصناعات المرتبطة بالنفط.



وأثنى رئيس الغرفة على دور الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، في توفير كافة المقومات والتسهيلات اللازمة، والتي بلا شك كان لها الأثر الايجابي المباشر في تحقيق هذا الاكتشاف النفطي الهام والكبير، كما ثمن جهود اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الضخم بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مضاعفة عمليات الاستكشاف وأسفرت عن هذا الاكتشاف النفطي المبشر بالخير للبحرين وشعبها، كما تقدم بالشكر الى معالي وزير النفط والقائمين على قطاع النفط وشركات النفط الوطنية على جهودهم الطيبة في هذا الخصوص.







ح ب/خ.أ



بنا 1514 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/03 - 21 : 06 PM