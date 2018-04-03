عضو مجلس المحرق البلدي السابق: زيارة رئيس الوزراء للمحرق تعكس حرص الحكومة على تلمس احتياجات المواطنين‎ المنامة في 03 أبريل/ بنا / أشاد عضو مجلس المحرق البلدي السابق خالد بوعنق بالزيارة الميدانية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الى محافظة المحرق والوقوف على عدد من المشاريع فيها وتوجيهات سموه الكريمة إلى افتتاح السوق أمام الجمهور قبل الربع الأخير من العام الجاري، ووجه سموه الجهات المختصة إلى دراسة تخصيص الساحة المقابلة لمشروع سوق المحرق المركزي للاستفادة منها كمواقف عامة إلى جانب المواقف الأرضية في مشروع السوق للتسهيل على مرتادي السوق.



واكد بوعنق ان زيارات سموه للمحرق تحمل الأثر الكبير في نفوس الاهالي وان مختلف مناطق المحرق تشتاق لسموه اشتياق يعقوب الى يوسف وأنهم اعتادوا على زيارات سموه الميدانية ومتابعة احوال المواطنين عن قرب وتحويل تلك الملاحظات الى توجيهات تصب في صالح خدمة الوطن والمواطن.



وطالب بوعنق من الجهات المعنية الى تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء مستذكرا في الوقت نفسه التوجيهات السابقة من لدن سموه لساحل قلالي ومطالبا بسرعة العمل عليه وحلحلة المشروع.



ح ب/خ.أ



بنا 1458 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/03 - 06 : 06 PM