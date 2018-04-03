الوزير ميرزا يستقبل صاحب اول منزل يتم توصيله بأنظمة الطاقة الشمسية ويشيد بتعاونه المنامة في 3 أبريل / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه المواطن حسين حسن منصور سند وعائلته صاحب أول منزل يتم توصيله بأنظمة الطاقة الشمسية، حيث قدم المواطن شكره الجزيل للوزير والمسئولين على تفضلهم بتدشين وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على منزله في منطقة المصلى (اسكان جد حفص) ليكون أول منزل في مملكة البحرين من مجموعة المنازل التي تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي تم توصيلها بالشبكة الحكومية عن طريق نظام صافي العداد Net Metering.



من جانبه أعرب الوزير ميرزا عن تقديره للمواطن حسين سند على فتح منزله وتعاونه مع فريق العمل الذي قام بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على مدى عدة شهور ليكون بذلك منزلاً نموذجياً يعمل بالطاقة الشمسية، وأشاد المواطن بأن نظام الطاقة الشمسية الذي تم تركيبه بمنزله يعمل بكفاءة عالية ويساهم في ترشيد الاستهلاك ويوفر في المبالغ الشهرية للفاتورة على اعتبار انه لا يتم احتساب الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في الفاتورة الشهرية، وكذلك يتم اعادة ضخ الفائض من الانتاج الى الشبكة الحكومية وخصم ذلك من مبلغ الفاتورة، داعياً الى أن يحذو اصحاب المنازل السكنية مثل حذوه في الاستفادة من الطاقة النظيفة والمستدامة في منازلهم.



وكان وزير شئون الكهرباء والماء قد قام بزيارة تفقدية خلال الاسبوع الماضي لمنزل المواطن بحضور عدد من الجهات التي عملت بشكل تنسيقي على تنفيذ هذا المشروع وتفضل بتدشين أنظمة الطاقة الشمسية المكونة من الألواح الشمسية البالغ عددها 24 لوحاً، حيث تنتج ما مقداره 7.8 كيلو وات من الكهرباء، وطاقة اجمالية في السنة قدرها 12,500 وحدة كهربائية (كيلو وات/ ساعة) والتي تغطي حوالي (ثلث) الاستهلاك السنوي للمنزل الواحد وبتكلفة تبلغ 3500 دينار تحملتها في هذه الحالة مشكورة شركة تطوير للبترول.



ومن أجل تشجيع الاستفادة من استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة أكد الدكتور ميرزا أن الخبراء والمختصين في وحدة الطاقة المستدامة التابعة لوزير شئون الكهرباء والماء على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والهندسي للأفراد والمؤسسات الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم بعد أن أثبتت هذه العملية جدواها في استدامة الطاقة وكفاءتها وترشيد الاستهلاك، كما قال أنه يمكن الاطلاع على هذا النموذج من انظمة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها في المنازل السكنية والاستفادة من هذه التجربة وذلك عن طريق التنسيق مع وحدة الطاقة المستدامة.



أ.أ/خ.س



بنا 1245 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/03 - 59 : 05 PM