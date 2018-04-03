25 مليون دينار قيمة الأجهزة الطبية المرخصة في مملكة البحرين في 2017 المنامة في 03 أبريل/ بنا / أقامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ورشة عمل (الرقابة على الأجهزة و المستلزمات الطبية في مملكة البحرين)، والتي حضرها أكثر من 120 شركة مستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية.



وصرحت سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بأنّ "هذه الورشة تأتي انطلاقاً من دور الهيئة في تشجيع الاستثمار في قطاع الأجهزة الطبية".



وكشفت د.الجلاهمة بأنّ الهيئة تلقت 8,178 طلباً لترخيص الأجهزة الطبية لدى الهيئة في العام 2017 ، وتمت الموافقة على 6,861 جهاز منها بقيمة بلغت ما يقارب من 25 مليون دينار بحريني، فيما تم رفض الطلبات التي ثبت وجود شهادات غير صحية بها أو أجهزة مقلدة غير أصلية.



وقد أقامت الهيئة الورشة بمشاركة أكثر من 120 شركة مستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية، وقدمها كل من مستشار السلامة الهندسية بالهيئة ندى غسان الصايغ، والمهندس عمر اسماعيل، والمهندسة وسام ممدوح.



وقدمت الهيئة خلال الورشة شرحاً تفصيلياً للآليات المتبعة لتسجيل الشركات المستوردة والأجهزة والمستلزمات المستوردة من قبلها، ثم تم طرح الإجراءات المتبعة للاستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية ومن ضمنها الأجهزة المدمجة.



وفي الختام تم مناقشة اقتراحات بشأن أفضل الطرق لتسهيل الاستيراد للتشجيع على الاستثمار في قطاع الأجهزة الطبية، بما يسهم في رفع مستوى المستوردين للأجهزة الطبية لضمان جودة وسلامة الأجهزة الطبية المستخدمة في مملكة البحرين، كما ثمن المشاركون سرعة تخليص الهيئة للطلبات بعد زيادة طاقم العمل بالهيئة.



ح ب/خ.أ



بنا 1447 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/03 - 54 : 05 PM