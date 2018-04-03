الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة جنيف 03 أبريل/ بنا / اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جنيف اليوم مع معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، وذلك بمناسبة مشاركتهما في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم الاستجابة لإغاثة الجمهورية اليمنية لعام 2018م.



تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأزمة في اليمن والوضع في سوريا والجهود الدولية لمكافحة الارهاب.



حضر الاجتماع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، والسيد عادل المهري رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة في جنيف.





ح ب/خ.أ



بنا 1446 جمت 03/04/2018





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