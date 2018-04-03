سمو رئيس الوزراء ينوه بإسهامات رجالات البحرين في كافة المجالات المنامة في 3 أبريل / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة، وأبناء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي آل خليفة وابناء اخيه وأحفاده يتقدمهم الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، الذين رفعوا إلى سموه أسمى آيات الشكر والتقدير على تعازي سموه ومواساته في وفاة الفقيد الراحل الشيخ عيسى بن خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي آل خليفة رحمه الله، داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه ذخرا وعزا للوطن وشعبه.

وخلال اللقاء، استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير والعرفان مآثر الفقيد طيب الله ثراه، وما كان يحظى به من سجايا وأخلاق نبيلة، مستذكرا سموه العلاقات الطيبة التي جمعته مع الفقيد الراحل، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



ونوه سموه بإسهامات رجالات البحرين في كافة المجالات وما قدموه من عطاءات في خدمة الوطن وإعلاء مكانته، مؤكدا سموه أن عطاءهم ومسيرتهم الحافلة بالإنجاز هي محل تقدير واحترام ومبعث قدوة للأجيال القادمة،

وأكد سموه أهمية تعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية بين أبناء المجتمع، وأن تتوحد جهود الجميع في خدمة الوطن ونمائه.



من جانبهم توجه أبناء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي آل خليفة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه والدهم رحمه الله، معربين عن اعتزازهم وفخرهم بالعلاقات الطيبة التي جمعت سموه والفقيد الراحل، والتي توارثوها عن الآباء والأجداد، وتوجهوا بأسمى آيات الشكر والتقدير لسموه على ما لمسوه من اهتمام ورعاية من جانب سموه في متابعة الحالة الصحية للفقيد الراحل طيب الله ثراه، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرته الخيرة في بناء الوطن ونهضته.



أ.أ/ع ع



بنا 1412 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/04/03 - 13 : 06 PM