سمو رئيس الوزراء يزور مشروع سوق المحرق المركزي ويوجه إلى افتتاحه أمام الجمهور قبل الربع الأخير من العام الجاري المنامة في 03 أبريل/ بنا / لدى زيارة سموه الميدانية إلى مشروع سوق المحرق المركزي والذي يجيء ضمن المشروعات التي وجه سموه بتنفيذها بالمحرق، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى افتتاح السوق أمام الجمهور قبل الربع الأخير من العام الجاري، ووجه سموه الجهات المختصة إلى دراسة تخصيص الساحة المقابلة لمشروع سوق المحرق المركزي للاستفادة منها كمواقف عامة إلى جانب المواقف الأرضية في مشروع السوق للتسهيل على مرتادي السوق ، فيما حث سموه على استفادة المواطنين من فرص العمل التي ستتوفر في مشروع السوق المركزي الذي يقام على مساحة 28 ألف متر مربع وثلاثة طوابق تزيد بمقدار 4 أضعاف على مساحة السوق المركزي القديم ، وسيضم مركز تسوق تجاري ضخم ومحلات تجارية على مساحة 3000 متر مربع إلى جانب 106 محلاً للأسواق الثلاثة اللحوم والأسماك والخضراوات.

وقد وقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال زيارته إلى مشروع السوق المركزي بالمحرق على سير العمل بالمشروع من خلال العرض الذي قدمه القائمين على الشركة المنفذة له وبما ستتوفر فيه من تجهيزات ومرافق تحقق ما تصبو إليه الحكومة في توفير مراكز تسوق شاملة ومتطورة ذات طابع عصري تلبي احتياجات المتسوقين الزوار بكل سهولة ويسر، ووجه سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة سير العمل في المشروع والتأكد من إنجازه حسب الموعد المحدد ، وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بجهود المواطنين في إنجاز المشروعات والاستثمار في الجوانب الخدمية بما يعكس المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع التنمية التي تتبناها الحكومة.



وأكد سموه على حرص الحكومة على أن يكون سوق المحرق المركزي سوقا حديثا ومتنوعا يخدم المواطنين، منوها سموه إلى أهمية الأسواق المركزية وأثرها في تعزيز الحركة التجارية في المملكة، مشيدا سموه بدور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في شتى القطاعات، مشددا سموه على أهمية الشراكة المجتمعية في تقوية دعائم الاقتصاد الوطني.



ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة المرافق الخدمية في مختلف مناطق المملكة من أجل راحة المواطنين مع الحرص على أن يكون تقديم الخدمات وفق أعلى درجات الجودة والتميز.







ح ب/خ.أ



بنا 1412 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/03 - 13 : 06 PM