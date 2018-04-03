سمو رئيس الوزراء يقوم بزيارة ميدانية لمشروع سعادة‎ المنامة في 3 أبريل / بنا / تابع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ميدانياً عدداً من المشاريع التنموية التي وجه إليها سموه بالمحرق ووقف على مستوى الإنجاز فيها وسير العمل بها حيث أستهل سموه الزيارة الميدانية بمشروع الواجهة البحرية غرب المحرق (سعادة) ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إتمام المرحلة الأولى من مشروع سعادة التي تضم سبعة مباني و45 وحدة من المطاعم والمقاهي خلال سنة واحدة في موعد أقصاه أبريل 2019 والإسراع في تنفيذ الموقف المتعدد للسيارات في المشروع الذي يربط سوق المحرق بمشروع سعادة وطرحه في مناقصة عامة مع مراعاة تجنب الاختناقات المرورية في سوق المحرق أثناء المرحلة التطويرية ، مشدداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في إصدار تراخيص البناء وعدم التأخر فيها لأنها تعوق الاستثمارات وتؤثر على تنافسية البحرين التي نريدها دائماً أن تكون في المقدمة ومركزاً جاذباً للاستثمارات والمستثمرين.



وقد تفقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مشروع سعادة ووقف سموه على ما تم تنفيذه من هذا المشروع وأطمئن على انجاز المشروعات الممهدة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وقد أطلع سموه على عرض قدمه القائمون على المشروع من استشاريين ومهندسين وما تم تحقيقه على أرض الواقع منذ بدء الخطوات التنفيذية لتوجيه سموه الكريم بإطلاق مشروع سعادة ، واستمع سموه إلى شرح قدمه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حول سير العمل بمشروع سعادة والجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 8 ملايين دينار بحريني ، حيث تم الانتهاء من دفان وتسوية مساحة قدرها 18 ألف متر مربع ووضع حوائط الصد المائية واتمام إنشاء مرافئ السفن ، وسيكون هذا المشروع الحيوي متنفسا لأهالي المحرق ومعلما ترفيهيا وجماليا وتجاريا يضيف الى ما تتمتع به المحرق من معالم حضارية وعوامل جذب للمواطنين.



وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الاستعجال في إتمام المشروع لتوفير المساحات ومرافق الترفيه التي تسعد مواطنينا في المحرق والبحرين عموماً وتبهجهم فالحكومة تحرص دائماً على أن تهيئ كافة الإمكانيات التي تحقق الرفاه الخدمي في مختلف القطاعات، مشيرا إلى الأهمية السياحية والتجارية لهذا المشروع التطويري، والذي من شأنه أنه يحقق نقلة نوعية في منظومة الخدمات التجارية والترفيهية في محافظة المحرق.



وأكد سموه أن الحكومة حريصة على التوسع في إقامة المشروعات الخدمية والعمرانية في مختلف مدن وقرى المملكة بشكل يتناسب مع احتياجاتها ومتطلبات سكانها، وأنها تراعي في ذلك الأبعاد الجمالية التي تعبر عن الوجه الحضاري لمملكة البحرين، منوها سموه إلى أن محافظة المحرق تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية التي تتناسب مع مكانتها التاريخية والثقافية، مشددا سموه على أهمية تقديم التسهيلات لكل المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة في مختلف مناطق البحرين.



وقال سموه:" إن أبناء شعب البحرين في مختلف المناطق هم عماد التنمية ومحورها، وعلينا استنهاض الطاقات الوطنية وتوجيهها إلى كل ما يدعم جهود النماء والتقدم للوطن وشعبه".





أ.أ/خ.أ



بنا 1410 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/04/03 - 14 : 06 PM