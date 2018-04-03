مؤتمر صحفي لوزير النفط غداً الأربعاء حول اكتشاف أكبر حقل نفط في البحرين المنامة في 3 أبريل / بنا / يعقد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط مؤتمراً صحفياً غداً الأربعاء الساعة الثانية مساء في نادي بابكو بعوالي وذلك لعرض معلومات تفصيلية ومهمة حول اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ مملكة البحرين منذ 1932، والذي تحقق نتيجةً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لإعطاء الأولوية القصوى للاستكشافات، وقيام اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتنفيذ التوجيهات الملكية ووضع الخطط التفصيلية ومتابعة تنفيذها.

وسيحضر المؤتمر الصحفي مراسلون من وسائل إعلامية دولية إلى جانب صحفيين ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.



أ.أ/خ.أ



بنا 1351 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/04/03 - 08 : 06 PM