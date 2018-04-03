طالبات القانون بجامعة الملك سعود يعشن تجربة الاجتماعات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الرياض في 3 أبريل / بنا/ زار مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وفد من طالبات القانون بجامعة الملك سعود يوم امس الأثنين ، وذلك ضمن برامج إثرائية تعليمية، حيث تأتي الزيارة في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على اطلاع أبناء دول المجلس على الجهود المبذولة من لدن أصحاب الجلالة والسمو - حفظهم الله- في صنع كيان خليجي موحد في كافة المجالات التي تمس المواطن، وزرع وتعزيز روح المواطنة الخليجية، والتي يوليها قادة دول مجلس التعاون أهمية كبرى.





ولأهمية تلك الزيارات في رفع الوعي والمواطنة لدى النشء، من خلال ادخالهم في دوائر اتخاذ القرار، واطلاعهم على تجارب العمل في تلك الهيئات والمؤسسات فقد دأب قطاع شؤون الإنسان والبيئة ممثلا في إدارة التعليم في استقبال الكوادر الطلابية بكل مستوياتها التعليمية ( العام والعالي)، لتوعية وإطلاع أبنائه الطلبة على المراحل والمنجزات التي مر بها المجلس خلال مسيرته المباركة، وتعتبر الزيارة الوجه الحقيقي لما يدار في أروقة الأمانة، وذلك من خلال محاكاة حية لاجتماعات الأمانة ولما يصاغ من مداولات، وقرارات، وتوصيات، يكون فيها الطالب محل صناع القرار ليعيش تجربة حية تعلق بذاكرته.



وقد كان في استقبالهم كل من الأستاذة عالية السويلم، والأستاذة إلهام حجازي من إدارة التعليم، والأستاذ ممدوح العتيبي من المراسم حيث قاموا بالترحيب بالطالبات، واستقبالهم، وقياس معلوماتهن حول الأمانة العامة ودول مجلس التعاون، ثم قام بعدها كل من الأستاذ عبدالوهاب العنزي مدير الادارة القانونية، ومدير ادارة التعليم الدكتور محمد المهري بالتعريف بالمنجزات التي حققتها الأمانة على صعيد التعليم، تلا بعدها حضور أحد الاجتماعات القائمة خلال اليوم للاطلاع على ماهية الاجتماعات بالأمانة، و في محاولة لمحاكاة الاجتماعات التي تعقد بالأمانة قامت الطالبات باختيار موضوع تم طرحة والتداول بشأنه.











أ.أ/خ.أ



بنا 1330 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/03 - 43 : 04 PM