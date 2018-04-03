السعودية تحظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من هولندا بسبب مرض إنفلونزا الطيور الرياض في 3 ابريل / بنا / حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مؤقتا استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من هولندا بسبب مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بعد دراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، التي تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.



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بنا 1330 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/03 - 47 : 04 PM