سمو محافظ الجنوبية يؤكد وقوف المحافظة مع مديرية الشرطة بشدة وحزم للحد من انتشار الظواهر التي تتنافى مع العادات والتقاليد المنامة في 3 ابريل / بنا / ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية اجتماع اللجنة الامنية الأسبوعي وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة الجنوبية بحضور الضباط الأعضاء من الجهات الأمنية المعنية.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالأعضاء، مؤكداً سموه أن المحافظة وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لتنفيذ حزمة المشاريع التي تنبتها المحافظة الجنوبية من مختلف القطاعات مقبلة على مرحلة واسعة من النمو والتطور والازدهار تتطلب الاستعدادات والتحضيرات الأمنية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بها خاصة في مدينة خليفة وعموم ارجاء المحافظة.



بعد ذلك استمع سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى شرح مفصل من خلال عرض مرئي مقدم من قبل مديرية شرطة المحافظة الجنوبية تناول عدة مواضيع أولها عرض الملازم اول حمد البنعلي المتعلق بالحملة التفتيشية في منطقة راس زويد، وما تضمنته من نتائج اسفرت عن ضبط عدد من العمالة والباعة المتجولين المخالفة لنظام الإقامة والعمل ومصادرة كميات من المواد الغذائية إلى جانب منتوجات غير قانونية، حيث أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بجهود رجال الأمن في مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية ورصد الباعة المتجولين المخالفين للأنظمة والقوانين، معرباً بالوقت نفسة عن أن المحافظة الجنوبية تقف بشدة وحزم مع المديرية للحد من انتشار تلك الظواهر التي تتنافى مع العادات والتقاليد والتعاليم الإسلامية، مؤكداً سموه أهمية استمرار إقامة مثل تلك الحملات بشكل متواصل وفي جميع مدن وقرى المحافظة للحد والقضاء عليها.



ثم تناول الرائد بسام الصقر عرضاً مرئياً آخر تضمن احتياجات مركز الرفاع الشرقي وتقرير الأحوال الأمنية العامة في مدينة الرفاع الشرقي، والتي تعكس النتائج الإيجابية بعد إطلاق مبادرة سمو محافظ المحافظة الجنوبية لمشروع تثبيت الكاميرات الأمنية وما حققته من تواجد أمنى مباشر ومستمر ساهمت في رفع حالة الطمأنينة والأمان العام السائد في المحافظة، حيث اكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية ضرورة مضاعفة الجهود والعمل للحفاظ على تلك المؤشرات والمعطيات الإيجابية والمساهمة في المزيد من التنسيق والتعاون المشترك للوصول إلى اطار التكامل المنشود مع مواطني وأهالي المحافظة المحقق لمبدأ الشراكة المجتمعية المتبادلة.



بعد ذلك بحث سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع الاعضاء أهم المواضيع والملاحظات المتعلقة بموسم البر والذي كان بفضل من الله وثم تعاون الجهات الأمنية في تنفيذ مبادرات المحافظة الجنوبية موسماً ناجحاً من كافة المقاييس، كما يأتي تناول موضوع موسم البر ايماناً من المحافظة الجنوبية بالتحضير والاعداد المسبق للعام المقبل لتقديم الأفكار والمبادرات المساهمة في جعله موسماً أكثر نجاحاً وتميزاً يحقق المردود الإيجابي من مختلف النواحي وجميع الأصعدة للمواطنين.



وفي نهاية الاجتماع تقدم الحضور بالشكر والتقدير لسمو الشيخ خليفة بن علي ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على ما يوليه من دعم ومساندة لرجال الامن خاصة في المبادرات الاستثنائية السباقة والمتمثلة مؤخراً في اللفتة الكريمة من قبل سموه لتكريم الضباط والضابطات من أهالي المحافظة الجنوبية الحاصلين على درجة الماجستير.





خ.ب/خ.أ



بنا 1329 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/03 - 49 : 04 PM