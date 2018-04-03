الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تفوز برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الرياض في 3 ابريل / بنا / فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC للفترة 2018 -2020م وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة المعهد BoD ، الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية أمس الاثنين.



ويأتي فوز الهيئة برئاسة المعهد تعزيزاً لرؤية الهيئة في تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة، وتكميلاً لما تم في الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية GA الذي عقد في الربع الأخير من عام 2017م، الذي تم فيه انتخاب السعودية لعضوية مجلس الإدارة، وعضوية مجلس التقييس للفترة 2018 - 2020م، وعضوية مجلس الاعتماد للفترة 2018 - 2020م.



وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الهامة والخاصة بالتقييس والمواصفات في الدول الإسلامية بما يعزز العمل الإسلامي المشترك، حيث تم انتخاب كل من جمهورية السودان، وجمهورية باكستان، والجمهورية التركية لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كما تم مناقشة الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة 2016 - 2020 وتعيين أحد نواب رئيس مجلس الإدارة رئيسا لمجلس إدارة التقييس SMC للفترة 2018-2020م.



ع ع



بنا 1328 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/04/03 - 38 : 04 PM