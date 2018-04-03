ولي عهد اليابان ورئيس الوزراء يستقبلان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي طوكيو في 3 أبريل / بنا / استقبل الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان في طوكيو اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الذي يزور اليابان حاليا.



وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وآليات دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمستجدات في المنطقة.



كما استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبحث معه سبل تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة منها التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة والدفاعية واستكشاف الفضاء، كما تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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بنا 1325 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/03 - 38 : 04 PM