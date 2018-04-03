الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يشيد بما تم تحقيقه من تقدم في اعداد المرحلة الثانية من إعداد الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء المنامة في 3 ابريل / بنا / استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمكتبه بمبنى المجلس الأستاذ الدكتور فريد شعبان الخبير البيئي في مكتب الأمم المتحدة للبيئة، وذلك لمناقشة خطة عمل المرحلة الثانية من إعداد الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء (NAQS) ومتابعة واخذ الملاحظات والمرئيات على مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لجوة الهواء، وذلك بحضور الدكتور عبدالمجيد الحداد المنسق الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة (UN Environment)، والمهندسة سوزان العجاوي القائم بأعمال مدير إدارة السياسات والتخطيط البيئي والمهندس، عبدالله العباد اخصائي بيئي اول بالإدارة.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة بما تم تحقيقه من تقدم في اعداد المرحلة الثانية من إعداد الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء، وكذلك ما تم مناقشته من أفكار وملاحظات تهدف إلى تحسين مخرجات المرحلة الثانية والخروج باستراتيجية واضحة للوصول إلى الأهداف المرجوة.



الجدير بالذكر أن الخبير البيئي والفريق البيئي بالمجلس وممثلي الجهات الحكومية المعنية عقدوا اجتماع يوم الأحد الماضي لمناقشة إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وقدم الخبير عرضا تفصيليا عن المكونات الرئيسية التي ستبني عليها الاستراتيجية والأهداف المرجوة والخطة الزمنية لإعداد الاستراتيجية.



ع م







خ.ب/خ.أ



بنا 1319 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/04/03 - 41 : 04 PM