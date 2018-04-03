اجتماع مصري سوداني واثيوبي في الخرطوم غدا بشأن سد النهضة القاهرة في 3 ابريل /بنا/ تشارك مصر غداً في العاصمة السودانية الخرطوم في الاجتماع الخاص بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بكل من مصر والسودان وأثيوبيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريح له اليوم إن الوزير سامح شكري سيشارك في الاجتماع في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وأثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي بشأن تذليل العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان.



وأضاف أن مصر ستسعى خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب.



خ.س



بنا 1256 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/03 - 34 : 04 PM