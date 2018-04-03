دولة الكويت تتعهد بمنح 250 مليون دولار لليمن جنيف في 3 ابريل / بنا / أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء تعهد دولة الكويت بمنح مبلغ 250 مليون دولار عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن خلال المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني خلال هذا العام.



وأعرب الجار الله في كلمة أمام مؤتمر دعم اليمن الذي دعت اليه الامم المتحدة، عن أمله في أن يسهم هذا المبلغ في مسح دموع الأطفال اليتامى ومساعدة الأمهات الثكلى والتخفيف من آلام شعب شردته الحرب وحطمت بلاده".



وأضاف أن مشاركة دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني اليوم في مؤتمر دعم اليمن هي بتوجيه من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وشدد على ان هذه المشاركة تؤكد دور الكويت الإنساني الرائد في مسيرة العطاء الدولي في كافة ارجاء العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.



وقال الجار الله ان "الكويت تعيد التأكيد امام المؤتمر مجددا على أن السبيل الوحيد لحل هذه الازمة هو سياسي يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216)".



وأعرب في هذا السياق عن ترحيب دولة الكويت بمبعوث الأمين العام الجديد لليمن مارتن غريفنث متمنيا له النجاح في مهامه.



وأكد إدانة دولة الكويت ورفضها القاطع للهجمات الصاروخية التي تشن على المملكة العربية السعودية بما تحمله من تقويض لفرص السلام وعرقلة المساعي الهادفة لتحقيقه وتهديد أمن واستقرار المنطقة كما اكد دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.



وأشاد الجار الله بجهود دول التحالف لسد حاجة اليمنيين وخص بالشكر المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.



ع ع



بنا 1219 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/04/03 - 33 : 04 PM