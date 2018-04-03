طيران التحالف يدمر تعزيزات للميليشيا بين مأرب والبيضاء البيضاء في 3 ابريل /بنا/ شن طيران التحالف العربي اليوم غارات جوية استهدفت اسلحة وذخائر لمليشيا الحوثي الانقلابية بين محافظتي مأرب والبيضاء.



وأكد مصدر محلي لوكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ، ان طيران التحالف دمر مدرعتين وطقما يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاه للمليشيا الانقلابية على حدود منطقة قانية بين مأرب والبيضاء.



وفي السياق، اضافت الوكالة ان المقاومة الشعبية في قيفة فجرت عربة تابعة للميليشيات الانقلابية مما ادى الى مصرع وجرح من كانوا على متنها في خط الاسفلت في منطقة السمنة ما بين جميدة الثعالب قيفة بمديرية القريشية.





خ.س



بنا 1215 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/03 - 32 : 04 PM