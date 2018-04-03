وزير الخارجية السوداني يتسلم رسالة من وزير الخارجية الكويتي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا المشتركة الخرطوم في 3 ابريل / بنا / تسلم وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور رسالة خطية من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي تتعلق بـ"تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".



وقال السفير الكويتي في الخرطوم بسام القبندي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تسليم الرسالة، إن الرسالة الخطية تتضمن ايضا تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا واقليميا ودوليا.





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بنا 1158 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/03 - 13 : 03 PM