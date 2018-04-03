ديوان حاكم الشارقة ينعي الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي الشارقة في 3 ابريل / بنا / نعى ديوان سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.





وأعلن ديوان سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في بيان، عن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء.



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بنا 1154 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/03 - 58 : 02 PM