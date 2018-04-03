بقيمة 500 مليون دولار.. البنك الإسلامي للتنمية يطلق صندوق الابتكار تونس في 3 ابريل / بنا / أطلق البنك الإسلامي للتنمية صندوقا جديدا بقيمة 500 مليون دولار، يدعم مبادرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإنمائية في جميع أنحاء العالم.



ويعمل الصندوق الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء في تونس العاصمة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور رئيس مجموعة البنك الدكتور بندر حجار، وفقا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، على تسريع وتيرة تحقيق مستوى أكبر من الأمن الغذائي، وحياة أكثر صحة وتعليم شامل وعادل، وإدارة مستدامة للمياه ولخدمات الصرف الصحي، والحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والتصنيع المستدام في جميع أنحاء العالم النامي.



ويوفر صندوق التحول رساميل مبدئية للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أفكارها وتسهيل تسويق التكنولوجيا بين بلدان البنك التي يصنف معظمها في خانة البلدان النامية.



ويعمل الصندوق جنبا إلى جنب مع المنصة الإلكترونية الجديدة للبنك "إشراك المجتمعات المحلية وتحويلها" [Engage] التي أطلقت في الشهر الماضي، والتي صممت لربط المبتكرين في المجتمعات النامية في العالم بفرص السوق والتمويل".



كما أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن إنشاء مجلسين رفيعي المستوى لإسداء النصح وتقديم المشورة اللازمة للبنك الإسلامي للتنمية، والمساعدة على تحديد الأهداف الإستراتيجية للبنك من أجل النجاح في مهمته الإنمائية.



ويضمّ المجلس الاستشاريّ العلمي التابع للبنك الاسلامي للتنمية عشرة أعضاء من كبار العلماء في العالم، وسيقدم نصائح وتوجيهات في مجال وضع استراتيجية البنك المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وفي المساعدة على مراجعة التطبيقات اللازمة لحشد التمويل.



ع ع



بنا 1148 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/03 - 53 : 02 PM