بمشاركة الدكتور علاء غنيمي مجمع السلمانية الطبي ينجح في إجراء عمليات معقدة للأطفال المنامة في 03 أبريل/ بنا / تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لتعزيز برنامج "الطبيب الزائر" فقد استضافت دائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي البروفيسور العالمي في جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية للمسالك البولية والأعضاء التناسلية لدى الأطفال بالمستشفى الجامعي روبرت دبري في باريس الدكتور علاء غنيمي.



و قد عاين البروفيسور غنيمي خلال زيارته للبحرين 27 طفلاً ممن يعانون من مشاكل طبية معقده في الجهاز البولي والتناسلي، كما أجرى 8 عمليات معقده لأول مرة في البحرين منها عملية توسيع حوض الكلية بالمنظار لطفل لا يتجاوز عمره شهرين، بالإضافة إلى استئصال كلية مريضة بالمنظار، وتصحيح موضع فتحة البول لطفل خلال مرحلة واحدة و بنجاح تام.



ومن جهتها أفادت الدكتورة فايزة حيدر استشارية جراحة الأطفال بمجمع السلمانية الطبي، والتي شاركت البروفيسور غنيمي في إجراء هذه العمليات بنجاح أن جميع المرضى الذين أجريت لهم العمليات تماثلوا بفضل الله للشفاء التام، حيث أن الذين أجريت لهم عمليات المنظار غادروا المستشفى خلال اليوم التالي من العملية.

و قام البروفيسور غنيمي خلال زيارته بإلقاء 4 محاضرات قيمة حضرها عدد كبير من الكوادر الطبية من أطباء و ممرضين فاق العدد المتوقع. كما أشاد البروفيسور غنيمي بالخدمات الطبية والجراحية التي توفرها مملكة البحرين للمواطنين والمقيمين والتي تضاهي أعلى المعايير العالمية.



من جانبه أكد رئيس دائرة الجراحة الدكتور راني الأغا أن دائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي تسعى دائماً لتوفير أرقى الخدمات الطبية بكافة أنواعها للمواطنين والمقيمين على حد سواء ومن ضمنها تشجيع برنامج "الطبيب الزائر" لما له من فائدة على الجميع.



وفي الختام تقدمت دائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي بالشكر الجزيل لحكومة مملكة البحرين لدعمها اللامحدود للخدمات الطبية، ومن ضمنها برنامج "الطبيب الزائر" و كذلك وجهت الشكر للجنة العليا للعلاج بالخارج التي تساهم بشكل رئيسي في برنامج "الطبيب الزائر"، كما وجهت دائرة الجراحة كل الشكر والتقدير للإدارة العليا بوزارة الصحة لدعمها الدائم والمتواصل وعلى رأسها سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي.



ن.ف/خ.س



بنا 1137 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/03 - 42 : 02 PM