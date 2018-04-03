وزيرا النفط و المواصلات والاتصالات يتفقدان موقع بناء مجمع مستودعات وقود الطائرات التابع لشركة مطار البحرين لوقود الطائرات المنامة في 3 أبريل / بنا / تفضل كل من معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وسعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد بزيارة تفقدية لموقع بناء مجمع مستودعات وقود الطائرات، والذي تقوم بإنشائه حاليًا شركة مطار البحرين لوقود الطائرات في محيط مطار البحرين الدولي وذلك للاطلاع على مراحل الإنجاز في المشروع بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة مطار البحرين لوقود الطائرات وعدد من المسؤولين من شركة مطار البحرين وشركة أمانة لمقاولات خطوط الأنابيب المقاول الرئيسي للمشروع.



وفي بداية الزيارة اطلع الوزيران على عرض مرئي قدمه السيد نبيل الحلو العضو المنتدب في شركة أمانة لمقاولات خطوط الأنابيب. تضمن العرض مراحل العمل في المشروع الذي شرعت شركة مطار البحرين لوقود الطائرات في بنائه في منتصف عام 2017 بالإضافة إلى المراحل الحالية والقادمة، حيث شدد الوزيران على ضرورة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد ووفقًا لأعلى مستويات الجودة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.



ثم تفضل بعدها الوزيران والوفد المرافق لهما بتفقّد مجمع مستودعات وقود الطائرات الواقع شمال شرق مطار البحرين الدولي، حيث استمع الوفد إلى شرح تقدّم به المهندس عبد المجيد القصاب رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين لوقود الطائرات حول المشروع الذي يشتمل على ثلاثة خزانات لوقود الطائرات بسعة عشرة آلاف متر مكعب لكل منها على مساحة إجمالية تبلغ 77 ألف قدم مربع بالإضافة إلى المباني الإدارية الخاصة بالمشروع. وتتولى تطوير المشروع شركة مطار البحرين لوقود الطائرات، التي تأسست في أبريل 2016 كشركة ذات ملكية مشتركة بين شركة مطار البحرين والشركة القابضة للنفط والغاز، بهدف إعادة هيكلة قطاع وقود الطائرات في مملكة البحرين وإنشاء مجمع مستودعات وقود الطائرات وإدارته داخل محيط مطار البحرين الدولي بأكمله.



وبهذه المناسبة أشاد معالي وزير النفط بالتقدم الحاصل في المشروع وبالجهود التي تقوم بها شركة مطار البحرين لوقود الطائرات والمقاول الرئيسي للمشروع، مشيرًا إلى أن بناء مستودعات وقود الطائرات داخل محيط مطار البحرين الدولي يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بنقل خزانات الوقود من منطقة عراد بمحافظة المحرق، منوهًا بالأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها هذا المشروع المهم في تنمية قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين بشكل عام وفي رفع كفاءة مطار البحرين الدولي، مشيدًا بالعمل الدؤوب الذي تبذله فرق العمل المشاركة في هذا المشروع المتطور من أجل تحقيق الرؤية المشتركة لوزارة النفط ووزارة المواصلات والاتصالات. ومعربًا عن سعادته بالتقدم المحرز في المشروع حتى الآن ومتطلعًا إلى المزيد من الإنجازات في الفترة القادمة.



ومن جهته أشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة، إلى أن مشروع بناء مستودعات وقود الطائرات يمثل جزءًا أساسيًا من الخطة الاستراتيجية لمشروع "تحديث مطار البحرين الدولي"، والذي يحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما يأتي ضمن المشاريع الاستراتيجية لمجموعة طيران الخليج القابضة الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطيران وتوفير موارد إضافية للدخل، وذلك تماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكدًا على أهمية المشروع في تطوير خدمات وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي بغية تعزيز مكانة البحرين كمركز رئيسي لخدمات وقود الطائرات في منطقة الخليج العربي، ومشيدًا بتعاون كافة الجهات الخدمية في إنجاح هذا المشروع الحيوي.



وفي ختام الزيارة أعرب المهندس عبد المجيد القصاب رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين لوقود الطائرات عن شكره وتقديره لمعالي وزير النفط ولسعادة وزير المواصلات والاتصالات على تفضلهما بزيارة المشروع ودعمهما المستمر لمشروع "تحديث مطار البحرين الدولي" وحرصهما على إكمال هذا المشروع بنجاح، وذلك تلبية للخدمات الأساسية المتعلقة بقطاع وقود الطائرات.







أ.أ/خ.س



بنا 1131 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/03 - 41 : 02 PM