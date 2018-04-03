وزير الأشغال يفتتح المعرض العربي للآليات الهندسية 2018 في نسخته السابعة المنامة في 3 أبريل / بنا / افتتح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، اليوم، المعرض العربي للآليات الهندسية 2018 في نسخته السابعة والذي يقام بمركز البحرين الدولي للمعارض ويستمر ليومين وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والمدعوين.

وبهذه المناسبة، صرح خلف بأن استمرار هذا المعرض على مدى سبع سنوات دليل على نجاحه وأهميته من خلال استقطابه أفضل الموردين والمساهمين بفعالية في مجال البناء والتعمير للبنية التحتية والمنشآت العامة والحكومية، مضيفاً بأن المعرض يعتبر فرصةً لطرح الجديد والمبتكر في هذا المجال ولعرض أفضل التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة.



وقد قام الوزير خلف بجولة في أرجاء المعرض الذي يضم ما يقارب 100 عارض محلي ودولي من المهنيين والخبراء في مجالات عدة تتعلق بالمباني، مثل مطوري نظام HVACR في التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، ومقاولي الميكانيكا، والمهندسين المعماريين والمصممين الهندسيين، وأحدث المنتجات والتقنيات في مجال التنمية العمرانية وأفضل الحلول الهندسية الصديقة للبيئة إلى جانب منتجات الطاقة البديلة التي تعتبر التوجه الحديث في مشاريع البناء من شأنها تقليل استهلاك الطاقة والحد من التلوث البيئي، ومن أبرز هذه المنتجات الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء والتي أصبح لها سوق في البحرين.



وفي هذا السياق، أوضح خلف أن الوزارة في طور إعداد الدليل الإرشادي لتقييم المباني الخضراء في المملكة، حيث تم تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات قبل اعتماد هذا الدليل كمرجعية استرشاديه للمباني الخضراء في البحرين حرصاً من الوزارة على تطبيق مفاهيم المباني الخضراء، ومالها من آثار بيئية مستدامة على الفرد والمجتمع، مؤكداً على أهمية نشر الوعي وتعزيز ثقافة المباني الخضراء واستخدام تقنيات البناء المستدام للحد من تأثير التغيرات المناخية من جهة لتوفير حياة بيئية أفضل تحافظ على التوازن الاقتصادي والبيئي الذي تتطلبه عملية التطوير العمراني والاقتصادي التي تشهدها المملكة ولضمان حياة بيئية وصحية أفضل للأجيال القادمة.



الجدير بالذكر أن تفعيل الوزارة لمبادرة المباني الخضراء المستدامة يعد استراتيجية عمل يتم تطبيقها منذ العام 2010 من خلال مشاريع المباني الجديدة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمملكة، والتي تقوم الوزارة بتصميمها والاشراف على تنفيذها أو صيانتها من أجل تحقيق الاستدامة في المشاريع الحكومية والمحافظة على الطاقة والثروات الطبيعية والموارد المتاحة، حيث ساهمت المباني الخضراء في توفير استهلاك الطاقة والماء وخفض تكاليف التشغيل والصيانة التي لا توفرها المباني التقليدية مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وبحسب الاحصائيات المعتمدة فإن المباني الخضراء حققت العديد من النتائج الإيجابية في خفض ما لا يقل عنه 30% في استهلاك الكهرباء والماء، 15% في تكاليف التشغيل والصيانة، 35% حفضاً في معدلات الانبعاثات الكربونية، ومن 50% إلى 75% معدلات أقل في المخلفات الإنشائية.



واستعرضت الوزارة في جناحها المشاريع المنفذة التي طبقت فيها مبادرة المباني الخضراء وتضمن انشاؤها استخدام مواد صديقة للبيئة، كما تم استعراض أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعكف الوزارة حالياً على تنفيذها بهدف اطلاع الجمهور على مراحل العمل فيها، كما تم تدشين قناة اليوتيوب الرسمية للوزارة.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1125 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/03 - 29 : 02 PM