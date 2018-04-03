تدشين "اختر طبيبك" بمركز عالي الصحي ايذانا بتفعيل الخطة الوطنية للصحة المنامة في 03 أبريل/ بنا / بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، دُشن صباح اليوم برنامج "اختر طبيبك"، الذي يتم تنفيذه بمركز عالي الصحي بشكل تجريبي، حيث تسلم أهالي المنطقة ممن أنهوا عملية اختيار الطبيب البطاقات الخاصة ببرنامج "اختر طبيبك" بالمركز، وتنطلق هذه الخطوة الرائدة من أهداف الخطة الوطنية للصحة، التي تندرج تحت مظلة التسيير الذاتي، وتُعد من ضمن العناصر الأساسية الداعمة لنظام الضمان الصحي التي تسعى إلى خلق علاقة بين الطبيب والأسرة وتتماشى مع المعايير العالمية للعلاج لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وخلال حفل التدشين الذي حضره عدد من كبار المسئولين بالقطاع الصحي، أعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن شكره وتقديره لسعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة ولكافة منتسبي الوزارة، للشراكة في العمل من أجل تطوير القطاع الصحي، والجهود التي يقومون بها للعمل على وضع الخطط وتطبيق الأنظمة والسياسات التي تتماشى مع تنفيذ أهداف الخطة الوطنية للصحة.



وقال معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة :" اليوم نشهد انطلاقة أولى ثمرات مشروع الضمان الصحي الوطني، ويعتبر مشروع "اختر طبيبك" أولى خطوات مشروع التسيير الذاتي الذي يقع تحت مظلة الضمان الصحي الوطني. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع القيم والمبادئ التي وضعتها الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر العام الماضي، بهدف تطوير الهيكل المؤسسي الصحي ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية".



وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على أن مشروع "اختر طبيبك" سيسعى إلى خلق علاقة وطيدة بين الطبيب والأسرة، تماشياً مع المعايير العالمية للعلاج في الصحة الأولية. وسيمكن هذا المشروع طبيب العائلة من متابعة مرضاه بشكل مباشر ومستمر وبتسليط الضوء على التثقيف الصحي، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الوراثية وغير السارية. كما ويكفل المشروع حرية اختيار مقدم الخدمة الصحية، فللمريض حرية اختيار طبيب العائلة، له ولأسرته، مما سيعزز روح التنافسية ويؤدي الى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.



وتوجه معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بجزيل الشكر والعرفان إلى القائمين على هذا المشروع وعلى رأسهم الوزيرة الصالح، وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، وسعادة الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للصحة الأولية بوزارة الصحة، وكافة طاقم مركز عالي الصحي، لجهودهم المتواصلة في إنجاح هذه المبادرة التجريبية، وللجمعيات الخيرية التي ساهمت في نشر الوعي وتثقيف سكان المنطقة.



من جانبه، قال الدكتور وليد المانع إن برنامج اختر طبيبك يعمل على زيادة الرضى عن الخدمة المقدمة بوجود طبيب مخصص لحالة المريض، ويهدف إلى اعطاء اهتمام كاف لجميع المرضى من خلال توزيع المرضى بشكل متساوي على الأطباء مما يجعل الطبيب محاسب على جودة الخدمة المقدمة إلى المرضى المدرجين عنده حيث سيتم لاحقا ربط العلاوات التشجيعية للطبيب بمدى رضى المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم وبمدى التزام الطبيب بتطبيق الادلة الارشادية للأمراض المزمنة والخدمات الوقائية المقدمة كما يمكن للمريض تغيير الطبيب مره واحدة في العام. وفي حالة عدم الاختيار لطبيب العائلة سيتم توزيع المرضى على حسب القوائم المتوفرة في المركز.



من جهتها، بينت الدكتورة منال العلوي أن اختيار طبيب العائلة يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمراكز الصحية، حيث أنه في أكثر الأحيان سيتم زيارة نفس الطبيب وبالتالي يمكن للطبيب متابعة المريض بشكل متواصل والإلمام بالمشاكل الصحية والعائلية والاجتماعية له، مشيرة إلى أن طبيب العائلة هو الطبيب المعني بصحة جميع أفراد العائلة. وقد تم وضع البرنامج الرائد اختر طبيبك بهدف إيجاد تواصل بين الطبيب والمريض لاستعراض النتائج الطبية مثل (الأشعة والمختبر) والتذكير بمواعيد الحالات المزمنة والفحوصات الوقائية وتقديم الارشادات.



إلى ذلك ستكون من مسئوليات طبيب العائلة الحرص على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى المدرجين في قائمته، وسوف يقدم طبيب العائلة من خلال البرنامج نوعان من الخدمات العلاجية والاول وهو علاج الحالات المزمنة ، والحالات العادية، والحالات الطارئة والحادة، وكذلك متابعة المريض الذي تتطلب حالته ذلك أو التحويل للرعاية الثانوية عند الحاجة. أما النوع الثاني سيكون الخدمات الوقائية والمتمثلة في تقديم الفحوصات الطبية المختلفة كفحص اللياقة للعمل، وفحص المدارس، وفحص قبل الزواج، وفحص ما بعد الولادة، والكشف المبكر عن الاورام السرطانية بالإضافة للفحوصات الخاصة بالأمراض المزمنة كفحص السكر وقياس ضغط الدم وفحص الكوليسترول وبعض الفحوصات التي لها علاقة بالعمر والحالة الصحية.



كما سيتم توفير العلاج لبقية أفراد العائلة في حالة وجود مرض معدي. ويقوم طبيب العائلة بتقديم جميع الخدمات المتوفرة في المركز الصحي، كما تم تقسيم الأطباء إلى فرق تضم مجموعة من الأطباء والممرضين لتقديم الخدمة على اكمل وجه. وسيعمل برنامج اختر طبيبك على تحسين الخدمات الوقائية من متابعة الطبيب للمريض تعريفه بالخدمات المقدمة له على حسب العمر كفحص البروستاتا للرجال فوق الخمسين وفحص الثدي (الماموغرام) للنساء فوق الأربعين.



وفي استطلاع لرأي المستفيدين من البرنامج من سكنة منطقة عالي أشاد السيد علي حسين العالي رئيس العلاقات العامة والإعلام بجمعية عالي الخيرية بالبرنامج وأهدافه المتماشية مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من أجل تحسين الخدمات الصحية بمملكة البحرين، فهذا البرنامج يفتح باب التواصل مع طبيب العائلة والذي سيكون ملما بجميع الأمور الصحية للعائلة، وانه تعرف على المشروع من خلال الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة وبادر بالتسجيل بالمركز وعمل ضمن الفريق المتطوع بالتسجيل من جمعية عالي.



ومن جهته قال عبدالله عبد الحميد عاشور عضو المجلس البلدي: " نحن نشعر بالفخر لاختيار مركز عالي الصحي لتدشين برنامج طبيب العائلة وهي خطوه موفقة لوزارة الصحة لتحسين الخطة العلاجية في المملكة، فأنا من سكان منطقة عالي ومن المبادرين بالتسجيل في البرنامج من أجل الحصول على أفضل الخدمات لي و لأفراد عائلتي".



وأشار حسين منصور الحداد رئيس جمعية اسكان عالي إلى أن هذا البرنامج يُعتبر تجربة ممتازة جداً لأنها تشجع على التواصل المستمر مع طبيب العائلة وعدم نسيان المواعيد الصحية الهامة بأفراد الأسرة، لافتاً إلى أن اختيار طبيب العائلة لمتابعة الأمور الصحية المتعلقة بأفراد الأسرة يحسّن جوده الخدمات الصحية بالمملكة.



ومن جانب آخر، أفاد جميل البيات وهو مواطن من منطقة عالي بأنه تعرّف على البرنامج من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة ومن المبادرين بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني، موضحاً بأن اختيار طبيب العائلة بشكل عام سيسهل الخدمة العلاجية بالمركز وسيحسن جودتها لكون الطبيب ملما بالتاريخ المرضي للعائلة.



من جانبها، عبّرت زينب منصور زوجة وأم لثلاثة أطفال عن فرحتها بهذا المشروع لأن ابناءها يحتاجون رعاية خاصة واختيار طبيب العائلة يساعدها في متابعة وضعهم الصحي مع الطبيب ويسهل الأمور العلاجية الخاصة بهم.



الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل حالياً على تجربة برنامج "اختر طبيبك " في مركز عالي الصحي ومن ثم سيتم تعميم هذا البرنامج في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة. وقد تمت عملية توزيع البطاقات الاسبوع الجاري، وسوف تستمر لمدة اسبوعين في المركز الصحي ويتبعها اسبوعان آخران في مقار الجمعيات الخيرية التابعة للمنطقة. وقد بلغ عدد المسجلين بمركز عالي الصحي حوالي 31 ألف فرد، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة استيفاء الخطوات المطلوبة وتسليمهم البطاقات الخاصة باختيارهم الذاتي للطبيب.





ن.ف/خ.س



بنا 1121 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/03 - 28 : 02 PM