المرور تنفذ حملة تستهدف الشاحنات المخالفة للأنظمة والقواعد المنامة في 03 أبريل/ بنا / قامت الإدارة العامة للمرور بحملة إنفاذ للقانون استهدفت الشاحنات الثقيلة المخالفة للأنظمة والقواعد المرورية عند مدخل منطقة المعامير، حيث تتمثل تلك المخالفات في تجاوز السرعة المقررة والحمولة الزائدة وغير المنظمة وغير المغطاة وكذلك عدم الالتزام بالمسار الصحيح وعدم توافر وسائل السلامة من حيث سلامة الإطارات والإنارة في الشاحنات، إذ تم وضع اللافتات التنظيمية المانعة لدخول الشاحنات بالتعاون مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني.



وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها مستمرة في تنفيذ حملات إنفاذ القانون للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة والتي تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق والحركة المرورية.





ن.ف/خ.س



بنا 1100 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/04/03 - 05 : 02 PM