الأكاديمية الملكية للشرطة تختتم مسابقات "عصا قياس الخطوات العسكرية" المنامة في 03 أبريل / بنا / اختتمت الأكاديمية الملكية للشرطة، مسابقات "عصا قياس الخطوات العسكرية" والتي شملت 50 مشاركا، تضمنت فئتين هما المبتدئين والمتقدمين، مقسمتين على 16 فريقا من الذكور والإناث.



وأكد العميد إبراهيم الشيب آمر الأكاديمية أن دعم ومساندة معالي وزير الداخلية وتوجيهاته الرامية في هذا المجال؛ تسهم في زيادة كفاءة منتسبي الأمن العام والقدرة على التميز والانضباط والعمل الجاد، موضحاً أن هدف هذه المسابقات هي اختيار عناصر جديدة ومتميزة والاستعداد للمسابقات الدولية، حيث أن التدريب المستمر في حركات المشاة العسكرية يسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة المشاركين في هذه المسابقة والتحلي بروح الفريق الواحد.



وفي ختام المسابقات، قام آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بتسليم الشهادات على الفرق الفائزة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.





ن.ف/ع ع



بنا 1100 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/04/03 - 04 : 02 PM