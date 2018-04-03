جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنامة في 03 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين

جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات



هذا نصها :-



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

يسرني ويشرفني في البداية أن أتقدم إلى مقام جلالتكم السامي الكريم بأسمى آيات الشكر والامتنان على دوركم الوطني والتاريخي الكبير في العمل على اعلاء شأن الوطن والمواطن حتى أصبحت البحرين اليوم، بفضل قيادة جلالتكم الحكيمة ، واحدة من اكثر البلدان احتراماً على مستوى العالم.



وبمناسبة إعلان مملكة البحرين يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2018 عن اكتشاف حقل نفط صخري وغاز يعد هو الأكبر في تاريخها المعاصر ، والأول منذ تدشين أول بئر للنفط في المملكة ، يسرني ويشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي الكريم أطيب التهاني المقرونة بأصدق الأمنيات بهذا الاكتشاف الواعد.

إن توجيهات جلالتكم ، حفظكم الله ورعاكم ، بإعطاء الأولوية القصوى لهذه العمليات الاستكشافية ، إنما يكشف دون أدنى شك حرصكم ، حفظكم الله ، على تعزيز وزيادة الموارد النفطية للمملكة وذلك بما يسهم في تأمين متطلبات المرحلة التنموية الكبيرة التي يشهدها وطننا الغالي ، في ظل قيادة جلالتكم الرشيدة.



سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى ،،،

إنها الأيام الأجمل التي بشرتم ووعدتم شعبكم الوفي بها ، ها نحن نرى اليوم تباشيرها بهذا الاكتشاف النفطي والغازي الكبير ، والشكر لله تعالى أن قدر لهذا البلد الطيب من كريم فضله ونعمته ، عسى الله أن يتم نعمه علينا ظاهرة وباطنة ، وان نرى آثارها قريباً على الوطن والمواطنين ، لتستمر بذلك مسيرة الخير والبناء والتنمية والتطوير في هذه المملكة الوادعة .



أسال الله العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين نعمة الامن والاستقرار ، وان يحفظ الله جلالتكم ويسدد على دروب التوفيق خطاكم ، انه نعم المولى ونعم النصير .



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،





أ.أ/خ.س



بنا 1059 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/03 - 07 : 02 PM