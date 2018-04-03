جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة المنامة في 03 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين

هذا نصها :-



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرينتحية إجلال وفخر واعتزاز ،،

يشرفني أن أرفع لجلالتكم الكريم بالغ التهاني والتبريكات بمناسبة التوصل إلى أكبر اكتشاف في تاريخ مملكة البحرين المتمثل في المورد الكبير من النفط الصخري الخفيف الذي تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق والذي جاء بتوجيه حكيم من جلالتكم حفظكم الله ورعاكم ، وانطلاقاً من نظرتكم البعيدة ورؤيتكم الطموحة لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لجلالتكم لتطوير مملكتنا العزيزة والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق أعلى مستويات النمو والتقدم للوطن والمواطنين.



فهذا الاكتشاف الذي نشهده اليوم في ظل العهد الزاهر والمشرق لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم والذي يعد أول اكتشاف منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في البحرين خلال عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة، يسجل امتدادا لمسيرة الخير والبناء التي تميزت بتوظيف موارد النفط لصالح التنمية والتطوير والتقدم في كافة مناحي الحياة في مملكتنا الغالية، ولا شك سوف يساهم في رفد وتمتين قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية والتي تصب في نهايتها في صالح الإنسان البحريني وتحقيق ما تتطلعون إليه جلالتكم من استراتيجيات ورؤى تعزز موقع البحرين الاقتصادي والمالي وتحقق تطلعات المواطنين في كافة المجالات.



وفقكم الله سيدي صاحب الجلالة لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الرفعة والعزة للبحرين وشعبها العزيز.



كما وأسأل المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم وأن يمدكم بالصحة وطول العمر ويبقيكم ذخراً وسنداً لبلدكم وشعبكم العزيز.



المخلص لجلالتكم

زايد بن راشد الزياني

وزير الصناعة والتجارة والسياحة





خ.ب/خ.س



بنا 1056 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/04/03 - 01 : 02 PM