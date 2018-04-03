انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية المنامة في 3 أبريل/ بنا / أعلن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، والذي يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بهدف الاستثمار في الكوادر الوطنية الحكومية وبناء قدراتها واستيعاب طاقاتها في تطوير مختلف مسارات العمل الحكومي.

وأعرب مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به الشباب البحريني من إسهامات متميزة في رفد المساعي المتواصلة لتحقيق تطلعات المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كونهم المحرك الرئيسي لعجلتها، ومحور استراتيجيات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو الأمر الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله جل اهتمامه في مواصلة العمل على تنمية الكوادر الوطنية الشابة في مختلف المجالات، كونهم عماد الوطن وأساسه الذي تعتمد عليه كافة استراتيجيات التطوير.



وأشاد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالاهتمام والحرص الذي أبداه الموظفون في الجهات الحكومية المختلفة وإقبالهم الكبير على التسجيل للالتحاق في الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، مشيراُ إلى أن ما تحقق من نجاحات في الدفعات الثلاث الأولى يدفعنا نحو العمل على تعزيز دور هذا البرنامج الذي يحظى بالدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في خدمة أهداف التطوير في القطاع الحكومي.



واشاد بمستوى منتسبي دفعات البرنامج وما أدوه من دور متميز في نقل الخبرات والتجارب إلى محيط أعمالهم وتوظيف ذلك بكل مهارة وقدرة، معرباً عن تطلعه لمواصلة الدفعة الرابعة البناء على ما تحقق من نجاحات للبرنامج الطموح لتحقيق أهدافه التطويرية.



وكان باب التسجيل للالتحاق بالدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية قد فتح يوم الأحد 4 مارس 2018 وتقدم للبرنامج حتى فترة انتهائه يوم أمس الإثنين عبر موقعه الإلكتروني أكثر من 500 متقدم، حيث تخضع طلبات المسجلين في البرنامج للتقييم تمهيداً لإجراءات التقييم والتي تمر بمراحل منها المقابلات الشخصية واختبارات القدرات قبل لاختيار النهائي لمنتسبي الدفعة الرابعة من البرنامج، إذ يخضع المشاركين في البرنامج بعد انتدابهم للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمدة عام واحد لدورة تهيئة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.



ويعد برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية من البرامج الطموحة التي تثري خبرات هذه الكوادر وتصقل مهارات التدريب لديهم، من خلال برامج مكثفة حول طرق البحث والتحليل والمهارات القيادية وإعداد التقارير، والتعرف عن قرب على آلية صنع السياسات في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتنفيذ البرامج الحكومية المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة.



ل.ب/و.ش



بنا 1044 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/03 - 43 : 02 PM