مدير عام شرطة الشمالية يلتقي وفداً من نادي وجمعية الهملة الثقافية الخيرية‎ المنامة في 3 أبريل/ بنا / تنفيذاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة مكونات المجتمع، والتي تعمل عليها إدارات وزارة الداخلية، استقبل العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، وفداً من جمعية الهملة الثقافية الخيرية ونادي الهملة الثقافي، وذلك بعد نجاح إقامة حفل الزفاف الجماعي.

وبهذه المناسبة، أكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن هذه المبادرات الاجتماعية المتميزة، والتي تمثل عرساً وطنياً، تزيد من تلاحم أبناء الطائفتين الكريمتين، وتعزز نسيج الأخوة والترابط، مضيفاً أن مثل هذه المبادرات، تضرب أروع الأمثلة في التلاحم والترابط بين مواطني الشعب البحريني الأصيل الذي يتميز منذ القدم بتماسكه.



ل.ب/و.ش



بنا 1037 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/04/03 - 44 : 01 PM