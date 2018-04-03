وزير العدل يستقبل وفداً من موظفي مجلس الشيوخ الأميركي المنامة في 3 أبريل / بنا / استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اليوم وفداً من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يزور المملكة حاليًا، بحضور وكيل الوزارة لشئون العدل المستشار وائل بوعلاي.

ورحب الوزير بزيارة الوفد الأمريكي، والتي تأتي في إطار التواصل وتبادل الخبرات، مشيداً بمستوى علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.



وقدم معالي الوزير للوفد شرحاً موجزا حول نظام العدالة في مملكة البحرين، وشمل ذلك استعراض التطويرات الحديثة التي شهدتها الخدمات العدلية.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1026 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/04/03 - 31 : 01 PM