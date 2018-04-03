الاحتلال يضيف مقاطع جديدة لجدار الضم العنصري قلقيلية في 3 ابريل /بنا/ أضافت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقاطع جديدة لجدار الضم العنصري الملتف حول بلدة عزون العتمة جنوب شرق قلقيلية.



وقال مسؤول في القرية، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، إن هدف سلطات الاحتلال من وراء هذه الأعمال هو تشديد الحصار والخناق على القرية والمزارعين ، وفرض سياسة الأمر الواقع، وتثبيت الجدار القائم، مشيرا إلى أنه تم رفع قضايا ضد ما يجري، لإجبار سلطات الاحتلال على إزالته.



وتقيم قوات الاحتلال جدار الفصل العنصري على أراضي البلدة منذ عام 2002، وقد أحاطها من جهاتها الأربع، وعزلها عن محيطها الخارجي، ولا يتم الوصول إليها إلا عبر بوابة واحدة تفتح ثلاث مرات يوميا، لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة.



ويبلغ طول الجدار في البلدة (7) كيلو متر، بعرض يتراوح من (50-70) مترا، حيث عزل خلفه (2000) دونم من أراضي القرية البالغة (9400) دونم.





خ.س



بنا 0921 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/03 - 25 : 12 PM