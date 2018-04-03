قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة رام الله في 3 ابريل /بنا/ قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم 18 فلسطينيا بينهم جرحى.



وبين النادي في بيان ، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت فتية وشبابا من بلدة قباطية في محافظة جنين ، ومن عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، ومن مدينة طوباس وبلدة العيسوية ومحافظة سلفيت ومن مخيم العروب شمال الخليل، تم اعتقال شاب اعتدى جنود الاحتلال على عائلته بالضرب المبرح لدى اعتقاله كما فتشوا منازل في المدينة، وعبثوا بمحتوياتها.



وافاد نادي الاسير أن فلسطينيا اُعتقل بالقرب من محافظة طولكرم بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.





خ.س



بنا 0913 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/03 - 17 : 12 PM