جنود إسرائيليون يقتلون فلسطينيا إثر اصطدام سيارته بمحطة انتظار للحافلات بالضفة الغربية القدس المحتلة في 03 أبريل/ بنا / قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا بالرصاص، صباح الثلاثاء إثر اصطدام سيارته بمحطة انتظار للحافلات قرب مستوطنة اريئيل وسط الضفة الغربية.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الفلسطيني كان يحاول تنفيذ عملية دهس قرب مفرق مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة.



وذكرت مصادر صحيفة "معاريف" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن السائق وهو في الثلاثينيات من العمر، حاول الفرار من المركبة ذات اللوحات الإسرائيلية، لكن جنودا إسرائيليون كانوا في الموقع أطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا.

وأضافت أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات أخرى، فيما تبين أن المركبة التي يقودها الفلسطيني "مسروقة".



ولفتت إلى أن الأمن بدأ تحقيقات في الحادث لمعرفة خلفياته.







و.ش



بنا 0829 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/03 - 32 : 11 AM