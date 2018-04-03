مستوطنون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم بيت لحم في 3 ابريل /بنا/ اقتحم مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية، ان حوالي 50 مستوطنا اقتحموا منطقة برك سليمان بسياراتهم الخاصة وتحت حماية عساكر الاحتلال وتمركزوا عند البركة الثالثة، وأدوا طقوسا تلمودية، ثم انسحبوا مع بقاء قوات الاحتلال في المكان.



يذكر أن منطقة برك سليمان تتعرض منذ فترة الى اقتحامات متكررة من قبل عصابات المستوطنين.





خ.س



بنا 0735 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/03 - 49 : 10 AM