جلالة الملك يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط المنامة في 03 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، برقية تهنئة من معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



وفيما يلي نص البرقية:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله و رعاه



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، وبعد،

يطيب لنا أن نتقدم إلى جلالتكم بأسمى آيات التهاني و التبريكات بمناسبة الإعلان عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين. مؤكدين على أن هذا الإنجاز ما كان له أن يكون لولا الدعم الذي تولونه جلالتكم بقطاع النفط في مملكتنا الغالية، وبفضل توجيهات جلالتكم السامية لتطوير العملية التنموية الشاملة في البلاد، مشيدين بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وجهود اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مجددين دعمنا لجلالتكم في كل ما يصب في صالح الوطن والمواطنين، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم و أن ينعم عليكم بنعمة الصحة و السعادة لمواصلة مسيرة التطور والتقدم و الازدهار لمملكتنا الغالية.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،،





أحمد بن ابراهيم راشد الملا

رئيس مجلس النواب



ن.ف/خ.س



بنا 0717 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/03 - 22 : 10 AM