جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من سمو رئيس الحرس الوطني المنامة في 3 أبريل / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



وفيما يلي نص البرقية:-



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



سيدي ،،



يطيب لي يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي حفظكم الله ورعاكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط بتاريخ مملكة البحرين، والذي تم اكتشافه بفضل الله تعالى ثم بفضل التوجيهات النيرة لجلالتكم والتي تؤكد على إعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط والذي يعد رافداً من روافد النهضة التنموية التي أرسيت قواعدها بفضل الرؤية السديدة لجلالتكم.



وإنني إذ أبارك لجلالتكم بهذه المناسبة الهامة والتي اثلجت صدور أبناء شعب البحرين كافة لأشيد بالجهود المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث هذه النقلة النوعية في مخزون البحرين النفطي داعياً الله عز وجل أن يحفظ جلالتكم قائداً حكيماً لمسيرتها التنموية والإصلاحية وذخراً لشعبها الوفي. حفظ الله جلالتكم وسدد على طريق الخير خطاكم.



ودمتم برعاية الله وحفظه سيدي سالمين



الفريق الركن

رئيس الحرس الوطني

محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0709 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/03 - 17 : 10 AM