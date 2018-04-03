رئيس نادي المحرق يهنئ جلالة الملك المفدى باكتشاف أكبر حقل نفط في البحرين المنامة في 3 أبريل/ بنا / رفع الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منتسبي النادي خالص التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي جاء بفضل من الله ،سبحانه وتعالى ومن ثم توجيه عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد المملكة ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي انتهجها جلالته، والتي أتت ثمارها باكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، إضافة الى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي المحرق بالجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلتها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من وضع الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها، والتي أسفرت عن أكبر اكتشاف في تاريخ البحرين منذ عام 1932م.



وأكد رئيس نادي المحرق ان هذا الإنجاز يحقق ما فيه خير الوطن والمواطنين من خلال الاهتمام بالقطاع الاقتصادي والتجاري والذي يشكل عصب اقتصاد بلدنا العزيز، ضمن الجهود المخلصة والمتواصلة سعياً لرفع مستوى الحياة المعيشية من خلال المنظومة الاقتصادية المتينة ضمن المشروع الإصلاحي الرائد الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وابتهل رئيس نادي المحرق الى المولى عز وجل أن يحفظ البحرين وشعبها الوفي من كل مكروه وأن ينعم عليها من نعمه الوفيرة التي لا تعد ولا تحصى.





ل.ب/خ.س



بنا 0707 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/03 - 15 : 10 AM