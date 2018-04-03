"بـتـلـكو" تواصل دعمها لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية المنامة في 03 أبريل/ بنا / أعرب معالي الشيخ محمـد بن عيسى آل خليفـة مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان سمو ولي العهد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المالية والإدارية لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، عن بالغ شكره وتقديره لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكـو" على الرعاية والتعاون المستمر مع برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية .



جاء ذلك لدى تسلم معالي الشيخ محمـد شيكاً بمبلغ 200,000 دينار من إجمالي دعم الشركة للبرنامج بمبلغ مليون دينار من معالي الشيخ محـمد بن خليفـة آل خليفـة رئيس مجلس إدارة "بتلكـو" بمقر الشركة اليوم.



وقال معالي الشيخ محمد بن عيسى ان شركة "بتلكـو" تعتبر أحد الرعاة الرئيسيين للبرنامج. مؤكداً على أهمية دور الجهات الراعية في تحقيق أهداف البرنامج الذي يوفر أفضل الفرص التعليمية لنخبة من طلبة البحرين المتفوقين وإعدادهم وفق مستويات عالية.



من جانبه أشاد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تنمية الشباب وتطوير قدرات الكوادر البحرينية، مؤكداً حرص شركة "بتلكـو" على دعم الأنشطة التعليمية والتطويرية لما لها من أثر في رفد المملكة بكفاءات و قدرات عالية تسهم في دعم مسيرة وتنمية الوطن.



حضر المقابلة من قبل شركة "بتلكـو" السيد محمد بوبشيت الرئيس التنفيذي، والشيخ بدر آل خليفة، رئيس الاتصال المؤسسي والتسويق والسيد إبراهيم الغتم، القائم بأعمال مدير عام القطاع الحكومي والتجاري والسيد فيصل الجلاهمة، مدير عام الموارد البشرية. ومن قبل برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية السيدة شذى أحمد علي رئيسة الشئون الإدارية والمالية والطلبة.













ن.ف/خ.س



بنا 0703 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/03 - 11 : 10 AM