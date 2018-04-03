بورما توافق على زيارة مجلس الأمن دون الاتفاق على الوصول لولاية راخين المسلمة نيويورك في 03 أبريل/ بنا / يعتزم مجلس الامن الدولي زيارة بورما، من دون الاعلان عن امكانية الوصول الى ولاية راخين التي تعرضت لانتهاكات واسعة من قبل الجيش البورمي.

ويأتي هذا التطور بعد موافقة الحكومة البورمية، التي كانت ترفض باستمرار اي رقابة دولية خاصة بعد تهجير نحو 700 ألف من افراد هذه الأقلية المضطهدة إلى بنغلادش.





وكانت الأمم المتحدة وصفت في وقت سابق العمليات العسكرية ضدة الاقليم بانها اعمال عنف ترقى الى مستوى "التطهير العرقي" وربما تصل الى "ابادة جماعية".

وقال سفير البيرو لدى الامم المتحدة غوستافو ميزا-كوادرا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الامن لشهر أبريل ان السلطات البورمية ابلغت مجلس الامن موافقتها على الزيارة.



واوضح ان الطرفين لم يتفقا بعد على تفاصيل الزيارة وما اذا كانت ستشمل ولاية راخين.





و.ش



بنا 0654 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/03 - 00 : 10 AM